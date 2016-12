Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor sprach US-Präsident Roosevelt von einem "Tag der Schande" - 75 Jahre später hat sich der japanische Regierungschef Abe mit "aufrichtigem und immerwährenden Beileid" vor den Toten verbeugt.

Von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles

Entschuldigt hat sich der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe nicht für den Angriff vor 75 Jahren. Aber bei seiner Rede vor dem Hintergrund des Mahnmals von Pearl Harbor sagte er, der Besuch dieses Ortes habe ihn sehr still werden lassen.

Er erinnerte an die amerikanischen Soldaten, die beim Angriff ums Leben kamen. Für sie habe er im Namen des japanischen Volkes Blumen niedergelegt. "Ihnen, Präsident Obama, allen Amerikanern und allen Menschen auf der Welt drücke ich als Ministerpräsident Japans mein aufrichtiges und immerwährendes Beileid aus für alle, die hier und und im gesamten Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben."

Schweigendes Gedenken

Zuvor hatten beide Regierungschefs das Mahnmal der USS "Arizona" besucht. Allein auf diesem Kriegsschiff kamen am 7. Dezember 1941 fast 1200 Amerikaner ums Leben, insgesamt waren es mehr als 2400 Menschen.

Die "Arizona" ist bis heute auch ein Grab: Aus Respekt vor den Toten im Inneren wurde das Wrack des Schiffs nie gehoben. Quer über das Deck wurde ein lang gezogenes, weißes Gebäude errichtet, darin liegt ein Raum, in dessen Wand die Namen aller Opfer eingeschrieben sind. Dort legten Abe und Obama Kränze nieder und gedachten schweigend der Toten.

Nachdenklich und schweigend: Abe (li) und Obama in der "Arizona"-Gedenkstätte

Hiroshima und Pearl Harbor

Auch ohne formale Entschuldigung des japanischen Ministerpräsidenten war es ein Besuch mit starker Symbolkraft. So wie Obamas Besuch im Mai in Hiroshima, wo die USA 1945 die erste Atombombe abwarfen - mindestens 129.000 Menschen wurden getötet. Auch Obama hatte sich nicht entschuldigt, dafür aber in seiner Rede die Vision einer atomwaffenfreien Welt entworfen.

Der Gegenbesuch des japanischen Regierungschefs in Pearl Harbor, dem Ort, der für die Feindschaft beider Länder steht, drückt nun die in 75 Jahren gewachsene Freundschaft zwischen USA und Japan aus.

Bis dahin war es ein langer Weg: Nach dem japanischen Angriff internierten die USA mehr als 100.000 Amerikaner mit japanischen Wurzeln und Japaner, die in den USA lebten. Präsident Obama, der selbst nur ein paar Kilometer von Pearl Harbor entfernt geboren wurde, erinnerte an die Lehre aus dem Angriff von damals und seine Folgen: "Selbst wenn der Hass am heißesten brennt, wenn wir uns wie Angehörige eines Stammes fühlen, müssen wir der Versuchung widerstehen, diejenigen zu verteufeln, die anders sind."

"Für Freundschaft und Frieden entschieden"

Der Charakter einer Nation werde im Krieg auf die Probe gestellt, sagte Obama, aber er definiere sich in Friedenszeiten. "Nach einem der schrecklichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, mit Millionen Toten, haben die USA und Japan sich für Freundschaft und Frieden entschieden. Die Allianz beider Länder basiert nicht nur auf gemeinsamen Interessen, sondern auch auf Werten, die wir teilen. Sie ist der Eckstein des Friedens in der Pazifikregion und ein Motor des Fortschritts für die ganze Welt."

Die USA vertieften während Obamas Regierungszeit die Beziehungen noch: Japan ist für die USA politischer Verbündeter gegen Nordkorea und strategischer Partner gegenüber der Wirtschaftsmacht China.

Versöhnungsgeste in Pearl Harbor: Abe umarmte Veteranen.

Wie geht es mit Trump weiter?

Die Frage ist nur, ob das auch unter dem künftigen US-Präsidenten so bleibt. Donald Trump hat Japan im Wahlkampf kritisiert - unter anderem weil das Land seiner Ansicht nach zu wenig dafür zahle, dass die USA die Sicherheit in der Region garantieren. Trump hatte auch überlegt, ob Japan nicht eigene Atomwaffen entwickeln könne. Noch ist nicht klar, ob Trump auch als Präsident bei seiner kritischen Haltung gegenüber Japan bleiben wird.

Ministerpräsident Abe war der erste ausländische Regierungschef, der den künftigen Präsidenten nach der Wahl im Trump-Tower besuchte. Nach dem Gespräch zeigte Abe sich zuversichtlich, dass er mit Trump ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen könne.