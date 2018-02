Mutmaßlicher Paris-Attentäter Abdeslam schweigt vor Gericht

Es ist der erste Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter Abdeslam: In Brüssel muss er sich zunächst für Schüsse auf Polizisten verantworten. Doch der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.

Der mutmaßliche Pariser Attentäter, Salah Abdeslam, wird sich im ersten Prozess gegen ihn wohl nicht äußern. Zum Auftakt der Verhanldung in Brüssel kündigte der 28-Jährige an, keine Fragen beantworten zu wollen.

Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Paris-Attentäter

tagesschau 12:00 Uhr, 05.02.2018, Michael Grytz, ARD Brüssel







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-374007~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Prozess dreht sich um Schüsse auf Polizisten

Abdeslam soll zu der Terrorzelle gehört haben, die für die schweren Anschläge in Paris im November 2015 verantwortlich ist, bei denen 130 Menschen starben. Nur wenige Monate später, im März 2016, sollen Mitglieder der Zelle Bombenattentate am Brüsseler Flughafen und in der Metro im Zentrum der belgischen Hauptstadt verübt haben: Mehr als 30 Menschen wurden getötet.

Doch im nun gestarteten Prozess muss sich Abdeslam noch nicht wegen einer möglichen Beteiligung an den Anschlägen verantworten. Die Verhandlungen drehen sich um Schüsse, mit denen der Franzose mehrere Polizisten verletzt haben soll. Abdeslam drohen wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und terroristischer Aktivitäten bis zu 40 Jahre Haft.

Zu der Schießerei kam es laut Anklage am 15. März 2016, als Polizisten Abdeslam bei einer Razzia aufgespürt hatten. Der Angeklagte habe damals das Feuer eröffnet und mehrere Einsatzkräfte verletzt.

Der Prozessauftakt in Brüssel fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Mutmaßlicher Komplize sagt aus

Neben Abdeslam steht auch sein mutmaßlicher Komplize, Soufien Ayari, vor Gericht. Der 24-jährige Tunesier bestätigte, dass er und Abdeslam sich am Tag der Razzia im Brüsseler Stadtteil Forest aufgehalten hätten - dort fand der Zugriff der Einsatzkräfte statt. Zuvor hätten sich die beiden Männer wochenlang in einer Wohnung versteckt gehalten, in der auch Waffen gelagert worden seien, sagte Ayari weiter aus.

Abdeslam und Ayari gelang bei der Razzia die Flucht. Drei Tage später wurden sie gefasst. Die Polizei hatte zuvor bereits monatelang nach den beiden Verdächtigen gefahndet. Abdeslam sitzt seitdem in Frankreich in Untersuchungshaft. Für die Zeit des Prozesses wurde er nach Nordfrankreich verlegt: in ein Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Lille. Der mutmaßliche Topterrorist soll von dort aus jeden Tag zum Justizpalast nach Brüssel gebracht werden.

Durch die Festnahme Abdeslams gerieten seine Komplizen in Panik, meinte der Chefankläger Fréderique van Looy. Die Terroristen sahen sich offenbar in die Enge getrieben. Das sei der Auslöser für die Brüsseler Terroranschläge gewesen.

Terrorprozess in Brüssel: Salah Abdeslam schweigt zu Vorwürfen

Holger Romann, BR Brüssel

05.02.2018 12:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mit Informationen von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

Über dieses Thema berichtete am 05. Februar 2018 NDR Info um 06:08 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.