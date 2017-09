Jederzeit aktuell und kompetent über das Weltgeschehen zu informieren, ist der eine Anspruch der Tagesschau. Dafür modernste Möglichkeiten zu bieten, der andere. Jetzt gibt es die Tagesschau-App in der Version 2.2 mit vielen neuen Funktionen.

Fünf Monate nach dem letzten Update steht für die Tagesschau-App eine neue Version zum Download zur Verfügung. Mit der 2.2 bauen wir unsere Kompetenz beim Bewegtbild weiter aus und bieten als Neuheit nun das PiP an. Das Picture in Picture oder Bild in Bild ermöglicht es dem User, ein Video in einem kleineren Format abzuspielen und sich gleichzeitig weiter innerhalb der App zu bewegen.

Dabei kann das Video je nach Belieben in den Ecken des oberen oder unteren Screen-Bereichs verschoben werden. Jederzeit ist es möglich, es zu vergrößern und wieder in den PiP-Modus zurück zu versetzen. Wer es nicht mehr sehen möchte, schiebt es einfach links oder rechts am Bildschirmrand raus.

Die Tagesschau-Sendung sehen und trotzdem weiter surfen können - mit der neuen PiP-Funktion in der App2.2 geht das.

Besonders nützlich ist diese Funktion bei Livestreams. Der User kann das aktuelle Ereignis oder eine Sendung live verfolgen, ohne beispielsweise das Lesen eines Kommentars unterbrechen zu müssen. Für mehr Komfort sorgen hierbei auch die neuen Funktionen AirPlay und Chromecast, mit deren Hilfe sich das Video vom Smartphone oder Pad auf einem größeren Bildschirm darstellen lässt.

"Mehr zum Thema"

Wir informieren unsere User umfassend. Das heißt: Zusätzlich zur Nachricht bieten wir weiterführende Informationen an. Auf der App geschieht dies nun in einem neuen Layout. Lesen Sie zum Beispiel gerade einen Artikel über den Hurrikan in den USA, finden Sie am Ende der Meldung weitere Beiträge zu diesem Thema.

Premiere für Wahl-Animation

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Ein wichtiger Tag. Wichtig genug, um die Tagesschau-App dafür zu optimieren. Am 24. September um 18 Uhr erscheint die Wahlprognose erstmals als Animation auf der Startseite der App - wie dort gewohnt im 9:16-Hochkant-Format, aber auch drehbar ins klassische Querformat.

Die Animation zeigt, wie viele Prozentpunkte die Parteien erreichen, wie hoch sie gewonnen oder verloren haben und wie sich den Werten entsprechend die Sitzverteilung im neuen Bundestag darstellt. Gibt es eine neue Hochrechnung, aktualisieren sich die Werte in der Animation. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden - bis zum vorläufigen amtlichen Ergebnis. Einmal auf die Animation getippt, gelangen Sie zum Wahlmonitor von tagesschau.de.

Alle Länder an Bord

Nachrichten aus ihren Regionen können jetzt auch die Hessen und Bremer auf der Tagesschau-App abrufen. Die Hessenschau und Radio Bremen komplettieren das Angebot. Somit sind nun alle Bundesländer vertreten.

Danke!

Für die Version 2.1, die im April 2017 in die Stores kam, hatten wir viele Anregungen der Nutzer aufgegriffen und umgesetzt. Das positive Echo darauf und die stetig wachsende Download-Zahl freuen uns natürlich sehr und bestärken uns in unserer Arbeit, die App inhaltlich und funktional weiter zu entwickeln.

Den wenig verbliebenen Nutzern der alten Tagesschau-App empfehlen wir den Umstieg, denn in den kommenden Monaten werden wir dieses Angebot einstellen.